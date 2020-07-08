Глава Минздрава РФ назвал самые частые осложнения от коронавируса
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что легкие и сердце становятся наиболее уязвимыми после заражения коронавирусом.
Он отметил, что переболевшим COVID-19, особенно в тяжелой форме, необходима реабилитация.
Мурашко предупредил, что после излечения на начальном этапе запрещаются большие физические нагрузки. Это связано с истощением организма, передает «РИА Новости».
Глава Минздрава РФ также заявил, что вакцинация против новой коронавирусной инфекции в России будет добровольной.
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