В Казани изменят схему движения автобусного маршрута №89

В Казани с завтрашнего дня, 10 июля, изменится схема движения автобусного маршрута №89 «Ул.Академика Сахарова — ул.Гудованцева».

Изменения связаны с проведением дорожных работ и полным прекращением движения автомобильного транспорта по улице Ломжинская, передает мэрия Казани.

Так, с 21.00 10 июля до 5.00 13 июля схема движения автобусного маршрута временно изменяется в следующем порядке: ул.Ю.Фучика — ул.Минская — пр.Победы — ул.Родина далее по маршруту, с исключением остановочных пунктов:

«Ул.Минская», «Школа №125» — по ул.Ю.Фучика,

«Ул.Ломжинская», «Магазин Эдельвейс» — по ул.Ломжинская.

В Татарстане по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ежегодно планируется ремонтировать около 100 км дорог.

