В Казани изменят схему движения автобусного маршрута №89
В Казани с завтрашнего дня, 10 июля, изменится схема движения автобусного маршрута №89 «Ул.Академика Сахарова — ул.Гудованцева».
Изменения связаны с проведением дорожных работ и полным прекращением движения автомобильного транспорта по улице Ломжинская, передает мэрия Казани.
Так, с 21.00 10 июля до 5.00 13 июля схема движения автобусного маршрута временно изменяется в следующем порядке: ул.Ю.Фучика — ул.Минская — пр.Победы — ул.Родина далее по маршруту, с исключением остановочных пунктов:
«Ул.Минская», «Школа №125» — по ул.Ю.Фучика,
«Ул.Ломжинская», «Магазин Эдельвейс» — по ул.Ломжинская.
В Татарстане по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ежегодно планируется ремонтировать около 100 км дорог.
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