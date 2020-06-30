В Татарстане ежегодно планируется ремонтировать около 100 км дорог

В Татарстане по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ежегодно планируется ремонтировать около 100 км дорог. Об этом сообщил замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин, пишет пресс-служба Госсовета РТ.

По словам Чукина, на сегодня протяженность автодорог регионального значения, участвующих в нацпроекте, составляет 13,6 тыс. км. Работы ведутся также в Казанской, Набережно-Челнинской и Нижнекамской городских агломерациях.

К концу 2024 года доля региональных автодорог, соответствующих нормативным требованиям, должна увеличиться до 50%, а городских агломераций — до 85%. Количество мест концентрации ДТП снизится в два раза.

В прошлом году было отремонтировано 108,3 км региональных дорог, что обеспечило достижение 46,9% нормативного состояния. В текущем году по нацпроекту будет отремонтировано 164,6 км региональных дорог и приведено к 47,5% их нормативного состояния.

Напомним, что строительство Большого Казанского кольца также ведется по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что на завершение строительства Большого Казанского кольца (БКК) из федерального бюджета направят дополнительно 2 млрд рублей.

