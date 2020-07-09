«Рубин» — «Краснодар»: Уремович и Макаров выйдут с первых минут, Данченко в запасе

Стали известны составы команд на матч 27-го тура РПЛ «Рубин» — «Краснодар».

В команде Леонида Слуцкого с первых минут выйдет защитник Уремович. Также в основном составе игру начнет Макаров, автор победного гола с «Оренбургом» (1:0). В заявку на матч не попали Самошников и Подберезкин, а вот Данченко вернулся в состав после травмы.

Состав «Рубина»: Дюпин — Зуев, Старфельт, Сантос, Уремович — Коновалов, Абильдгор, Йевтич — Макаров, Кварацхелия, Игнатьев.

Состав «Краснодара»: