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«Рубин» — «Краснодар»: Уремович и Макаров выйдут с первых минут, Данченко в запасе

19:08, 09.07.2020
«Рубин» — «Краснодар»: Уремович и Макаров выйдут с первых минут, Данченко в запасе
Фото: vk.com/fcrk

Стали известны составы команд на матч 27-го тура РПЛ «Рубин» — «Краснодар».

В команде Леонида Слуцкого с первых минут выйдет защитник Уремович. Также в основном составе игру начнет Макаров, автор победного гола с «Оренбургом» (1:0). В заявку на матч не попали Самошников и Подберезкин, а вот Данченко вернулся в состав после травмы.

Состав «Рубина»: Дюпин — Зуев, Старфельт, Сантос, Уремович — Коновалов, Абильдгор, Йевтич — Макаров, Кварацхелия, Игнатьев.

Состав «Краснодара»:

СпортФутбол Татарстан
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