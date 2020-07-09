Кротов: «Уфа» хочет в Лигу Европы»

Нападающий «Уфы» Вячеслав Кротов рассказал о планах команды на оставшуюся часть чемпионата.

По его словам, в клубе намерены побороться за попадание в Лигу Европы на следующий футбольный сезон. Для этого уфимцам надо занять шестое место в РПЛ и ждать победы «Зенита» в Кубке России.

«Мы все ближе к еврокубкам. Перед тренировками и играми в ребятах видна уверенность в своих силах. Все хотят дальше выигрывать и попасть в Лигу Европы. Очень подстегивает, когда вся команда объединена общей целью, и хочется отдать еще больше сил и эмоций.

Готовы к любому варианту. Сейчас главное выиграть три оставшихся матча, и нам это по силам. Будем играть с душой и сердцем, отдаваться в каждой игре», — сказал Кротов.

Накануне, «Уфа» в гостях одержала волевую победу над «Ростовом» (2:1). Уфимцы проигрывали по ходу встречи, но во втором тайме смогли забить два гола и довести дело до победы.

Также по завершении матча в Ростове-на-Дону стало известно об уходе Шамиля Газизова с поста генерального директора «Уфы». Он будет назначен на аналогичную должность в московском «Спартаке», где заменит уволенного Томаса Цорна.