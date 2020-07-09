Путин — Хабирову: «Радий Фаритович, когда обгоните Татарстан?»

Татарстан удержал второе место в рейтинге инвестиционного климата

Сегодня опубликован очередной национальный рейтинг инвестиционного климата в российских регионах, составленный Агентством стратегических инициатив на 2020 год. Традиционно на заседании наблюдательного совета агентства глава АСИ Светлана Чупшева объявила итоги рейтинга Владимиру Путину.

Татарстан снова, как и в прошлом году, занимает в нем второе место после Москвы. На третье место с шестого, по сравнению с прошлым годом, поднялась Тульская область. Пятерку лидеров замыкают Санкт-Петербург и Московская область. Башкортостан — на девятом месте.



— Традиционно Поволжье развивается хорошими темпами, качественно. Конечно, лидером в Поволжье, да и в стране в целом является Татарстан, и сейчас он опять занимает второе место в рейтинге по качеству инвестклимата, — заявил Путин, а попутно подпустил шпильку Радию Хабирову, присутствовавшему на заседании в числе глав регионов: — Радий Фаритович, когда обгоните Татарстан, когда Башкирия выйдет на первые позиции?

Радий Фаритович с улыбкой отвечал:

— Это стандартная практика, когда Татарстан и Башкортостан взаимодействуют, — это, кстати, сильный стимул для нас и для наших соседей. Мы их называем братскими республиками. Владимир Владимирович, стараемся, и я думаю, что это займет какое-то время. Они для нас в каком-то смысле учителя, и мы с ними обмениваемся опытом, но приближаемся к ним.



Топ-10 регионов национального инвестиционного рейтинга выглядит так:

Регион Место в 2020-м Место в 2019-м Динамика Москва 1 1 — Республика Татарстан 2 2 — Тульская область 3 6 +3 Санкт-Петербург 4 5 +1 Московская область 5 7 +2 Краснодарский край 6 13 +7 Белгородская область 7 8 +1 Калужская область 8 4 -4 Республика Башкортостан 9 16 +7 Ярославская область 10 18 +8

Как составляется рейтинг

Рейтинг рассчитывается по 44 показателям, разделенным на четыре основных направления:

Регуляторная среда, которая оценивает, насколько качественно в регионе предоставляются госуслуги, как эффективна борьба с бюрократией, насколько легко предпринимателям работать с государством.

Институты для бизнеса — наличие и качество инструментов защиты и улучшения инвестиционной среды (например, есть ли законодательство, защищающее права инвесторов, как эффективно оно работает, как поддерживаются инвестиции).

Инфраструктура и ресурсы — показатели работы и уровня развития инфраструктуры и доступности ресурсов для ведения бизнеса и инвестиционной деятельности (например, меры господдержки, наличие автодорог, развитие телекоммуникаций, присутствие в регионе технопарков, промпарков, инкубаторов и т. д.).

Уровень развития малого предпринимательства (например, количество субъектов малого предпринимательства в расчете на 1 тысячу человек населения региона) и эффективность поддержки МСП.

Два татарстанских проекта победили в первом конкурсе лучших региональных практик развития

Напомним, в мае 2020 года стало известно о том, что два проекта из Татарстана победили в конкурсе лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов России, который организовало АСИ. Практики-победители размещены на «Смартеке» — цифровой платформе по обмену эффективными решениями регионов по социально-экономическому развитию — и рекомендованы для внедрения в других субъектах.

В номинации «Социальное благополучие» победил татарстанский проект «Сможем вместе». Он направлен на создание благоприятных условий для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Интернет-ресурс по вопросам взаимодействия бизнеса и надзорных органов «Проверенный бизнес» победил в номинации «Цифровое развитие». Сервис создан для представителей бизнеса РТ, рассказывает о требованиях надзорного законодательства и направлен на повышение правовой грамотности предпринимателей, снижение административного давления и содействие реформе КНД.

В 2019 году на конкурсе впервые состоялся этап голосования регионов, в нем участвовали 79 субъектов. Татарстан оказался в числе регионов-лидеров ПФО по количеству поданных заявок на конкурс. Республика представила 80 практик и инициатив.



Людмила Губаева