Суд обязал магазин в Казани остановить холодильную установку из-за шума

Советский райсуд Казани постановил остановить работу центральной холодильной машины (ЦХМ) в магазине «Эдельвейс» на Аметьевской магистрали. Причиной стал слишком высокий уровень шума.

На громкий холодильник пожаловалась жительница квартиры над магазином, передает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

Специалисты ведомства замерили уровень шума в спальне и детской комнате. В обеих комнатах он превышал допустимые 30дБА.

В июне судебные приставы опечатали рентгеновский аппарат одной из стоматологических клиник в Набережных Челнах. Причиной стало отсутствие отдельного входа в клинику, расположенную в жилом доме.

