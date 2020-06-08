В Челнах приставы на 3 месяца опечатали рентгеновский аппарат в стоматологической клинике

В Набережных Челнах суд постановил на 90 суток приостановить работу рентгеновского аппарата в частной стоматологической клинике. Приставы опечатали оборудование.

Причиной стало отсутствие отдельного входа в клинику, расположенной в жилом доме, сообщает пресс-служба татарстанского управления Федеральной службы судебных приставов.

«Юридическое лицо было привлечено к административной ответственности по статье 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», — подчеркивается в релизе УФССП по РТ.

Ранее приставы закрыли кафе в Казани из-за работы без перчаток в нарушение ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.