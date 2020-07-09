Татарстан занял второе место в инвестрейтинге регионов АСИ в 2020 году

Татарстан занял вторую строчку в инвестиционном рейтинге Агентства стратегических инициатив (АСИ) 2020 года. На первом месте по-прежнему остается Москва, третье заняла Тульская область.

Как пишет ТАСС, четвертое и пятое места заняли Санкт-Петербург и Московская область. Также в топ-10 рейтинга попали Краснодарский край, Белгородская и Калужская области, Башкортостан и Ярославская область.

Во вторую десятку вошли Новгородская, Тюменская и Ленинградская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Смоленская, Ульяновская, Нижегородская и Новосибирская области и Республика Саха (Якутия).

Накануне пресс-служба Минэкономики Татарстана сообщила, что предприниматели получили поддержку на 25 млрд рублей.

