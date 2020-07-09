Инвестиционная платформа на официальном сайте United Traders

Фото: пресс-служба United Traders

Уже больше года на официальном сайте United Traders работает инвестиционная платформа (16+), позволяющая каждому желающему стать настоящим инвестором — вкладывать деньги в акции перспективных компаний и зарабатывать на этом.

С первого дня работы платформы команда разработчиков начала сбор отзывов, предложений и пожеланий инвесторов, покупающих акции через официальный сайт United Traders. Все нововведения и улучшения платформы делались и будут делаться с учетом фидбека от пользователей, полученного с помощью опросов и обращений в мессенджерах и социальных сетях.

Эволюция официального сайта United Traders

В результате нескольких больших обновлений, которые проводились с учетом потребностей клиентов United Traders, на платформе появилось четыре категории инвестиционных инструментов, а также добавлены удобные способы пополнения счета и вывода прибыли.

Инвестиционные инструменты

Для удобства пользователей акции всех компаний на платформе United Traders распределены по вкладкам:

OTC — компании, которые обращаются на внебиржевых торговых площадках;

IPO — компании, объявившие о начале процедуры выхода на классическую биржевую площадку;

pre-IPO — компании с внебиржевых площадок, чье руководство рассматривает возможности для листинга на классической бирже;

Акции и ETF — компании и биржевые фонды, полностью соответствующие требованиям регуляторов и торгующиеся на крупнейших биржах американского фондового рынка.

Сайт United Traders дает возможность каждому пользователю собрать инвестиционный портфель из любых вышеперечисленных инструментов, но для этого необходимо зарегистрироваться на сайте и пополнить инвестиционный счет.

Пополнение инвестиционного счета и вывод прибыли

Пополнить инвестиционный счет на платформе и вывести прибыль можно с помощью пластиковой карты или банковским переводом. Банковский перевод стоит около 35 долларов, как и любой SWIFT-перевод. Сроки зачисления денег на счет зависят от режима работы банков. Обычно деньги доходят в течение нескольких рабочих дней.

Пополнение с помощью карты обойдется пользователю в 2,9% от суммы. Деньги поступают на счет практически мгновенно, очень редко случается так, что зачисления нужно ждать две-три минуты. За вывод денег на пластиковую карту пользователи платформы United Traders не платят, так как размер комиссионных отчислений за этот перевод на карту составляет 0%.

Материал предоставлен пресс-службой United Traders