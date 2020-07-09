Минэкологии Татарстана отобрало пробы воздуха на месте двух крупных пожаров

Фото: Минэкологии РТ

На месте двух пожаров сотрудники минэкологии Татарстана отобрали пробы воздуха.

Вчера произошло два крупных пожара. В Альметьевске горел торговый центр, а в Казани ближе к ночи загорелся склад на улице Промышленная.

Экологи отобрали пробы атмосферного воздуха с подветренной стороны ТРЦ в Альметьевске. Возле жилого дома по проспекту Строителей, 10 проверили содержание оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, диоксидов азота, суммы углеводородов, бензола, толуола, этилбензола, ксилолов в воздухе. Превышений не выявлено. У дороги также не выявлено нарушений.

В Казани пробы воздух провели в 00:30 9 июля. Пробы переданы в Центральную специализированную инспекцию аналитического контроля Минэкологии РТ, результаты пока не сообщаются.

Напомним, что ночью в Казани произошел крупный пожар на складе с тюками со вторсырьем. Загорелось административное здание на улице Южно-Промышленной, никто не пострадал. Также вчера произошел пожар в торговом центре в Альметьевске. Горели и внутренние помещения, и фасад здания.



