В Набережных Челнах из-за жары поливают дороги

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Из-за жары в Набережных Челнах усилили полив дорог. Об этом говорится на сайте исполкома Челнов.

От 10 до 12 единиц техники поливают проспекты. Еще 12 поливочных машин чистят дороги, в их числе шесть вакуумных пылесосов.

Из-за высоких температур асфальт нагревается и размягчается. Регулярный пролив дороги позволяет охладить асфальт и тем самым предотвратить образование колеи.

«Асфальт состоит из битума. При попадании прямых солнечных лучей он имеет свойство плавиться, все это приводит к деформации дорожного полотна», — пояснил заместитель директора по производству МУП «ПАД» Илшат Гилмиев.

Ранее в Казани был побит 66-летний температурный рекорд.