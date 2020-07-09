В Казани побит температурный рекорд 1954 года

Накануне погода в Казани побила температурный рекорд 66-летней давности.

По данным Гидрометцентра РТ, 8 июля на метеостанции «Казань-опорная» максимальная температура воздуха составила 34,4 градуса тепла, на авиационной метеостанции «Казань-Аэропорт» — 34,6 градуса, на авиационной метеостанции «Казань-Сокол» — 35,7 градуса.

Предыдущий рекорд был установлен в 1954 году, когда была зафиксирована температура +33,3 градуса.

Накануне в Татарстане было объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупредили об опасной жаре 9 июля. По данным ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», в это время температура в Татарстане будет подниматься до 35—37 градусов.