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«Рубин» сыграет в Казани с «Краснодаром»

10:22, 09.07.2020 1
«Рубин» сыграет в Казани с «Краснодаром»
Фото: rubin-kazan.ru

В четверг «Рубин» сыграет домашний матч 27-го тура РПЛ против «Краснодара».

Краснодарский клуб ведет борьбу за второе место с московским «Локомотивом». После 26 сыгранных туров «Краснодар» набрал 25 очков, занимая четвертое место в турнирной таблице РПЛ, при этом у него один матч в запасе.

«Рубин» после победы над «Оренбургом» находился в 3 очках от потенциального места в еврокубках на следующий сезон. В случае победы над «Краснодаром» команда Леонида Слуцкого облегчит себе борьбу за выживание, также сохранив шансы на попадание в Лигу Европы.

Кроме игры с краснодарцами, дома «Рубину» предстоит сыграть еще два матча — против «Ростова» и «Спартака».

Встреча с «Краснодаром» пройдет 9 июля на стадионе «Ак Барс Арена», начало — в 20.30 по мск.

СпортФутбол Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:38
    Совсем что ли офонарели от жары, какие шансы на попадание в Лигу Европы, имея всего 30 очков (в прошлом сезоне при КББ и своих игроках без 10 легионеров и то больше очков! было к 27 туру РПЛ) и невнятную игру при КВНщике, сейчас если проиграют Краснодару, через тур на предпоследнем 15-м в зоне прямого вылета могут оказаться!!!
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