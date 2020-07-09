«Рубин» сыграет в Казани с «Краснодаром»

В четверг «Рубин» сыграет домашний матч 27-го тура РПЛ против «Краснодара».

Краснодарский клуб ведет борьбу за второе место с московским «Локомотивом». После 26 сыгранных туров «Краснодар» набрал 25 очков, занимая четвертое место в турнирной таблице РПЛ, при этом у него один матч в запасе.

«Рубин» после победы над «Оренбургом» находился в 3 очках от потенциального места в еврокубках на следующий сезон. В случае победы над «Краснодаром» команда Леонида Слуцкого облегчит себе борьбу за выживание, также сохранив шансы на попадание в Лигу Европы.

Кроме игры с краснодарцами, дома «Рубину» предстоит сыграть еще два матча — против «Ростова» и «Спартака».

Встреча с «Краснодаром» пройдет 9 июля на стадионе «Ак Барс Арена», начало — в 20.30 по мск.