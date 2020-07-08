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Вакцинация против COVID-19 в России будет добровольной

21:36, 08.07.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Вакцинация против COVID-19 в России будет добровольной
Фото: pexels.com

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцинация против новой коронавирусной инфекции в России будет добровольной.

Мурашко заметил, что в период распространения коронавируса увеличилось число сторонников вакцинации.

Он добавил, что пока специалисты не располагают данными о возможности полного отсутствия реакции иммунной системы человека на коронавирус, хотя известно, что иммунный ответ может быть слабее при бессимптомном течении инфекции.

Помимо этого, глава Минздрава РФ в интервью в программе «Вести» на канале «Россия-1" сообщил, что в настоящее время в стране насчитывается 17 перспективных вакцин от коронавирусной инфекции. Над ними ведется более углубленная работа, передает ТАСС.

Во вторник в Минобороны России рассказали что, добровольцы второй группы, на которых испытывают вакцину от коронавируса, чувствуют себя стабильно хорошо. По прошествии двух недель после введения вакцины побочных реакций не возникало.

ОбществоМедицина
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