Вакцинация против COVID-19 в России будет добровольной
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцинация против новой коронавирусной инфекции в России будет добровольной.
Мурашко заметил, что в период распространения коронавируса увеличилось число сторонников вакцинации.
Он добавил, что пока специалисты не располагают данными о возможности полного отсутствия реакции иммунной системы человека на коронавирус, хотя известно, что иммунный ответ может быть слабее при бессимптомном течении инфекции.
Помимо этого, глава Минздрава РФ в интервью в программе «Вести» на канале «Россия-1" сообщил, что в настоящее время в стране насчитывается 17 перспективных вакцин от коронавирусной инфекции. Над ними ведется более углубленная работа, передает ТАСС.
Во вторник в Минобороны России рассказали что, добровольцы второй группы, на которых испытывают вакцину от коронавируса, чувствуют себя стабильно хорошо. По прошествии двух недель после введения вакцины побочных реакций не возникало.
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