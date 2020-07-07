Стало известно состояние добровольцев, на которых испытывают вакцину от коронавируса

Добровольцы второй группы, на которых испытывают вакцину от коронавируса, чувствуют себя стабильно хорошо. Об их состоянии рассказали в Минобороны России.

Все они находятся на базе военного госпиталя им. Бурденко. По прошествии двух недель после введения вакцины побочных реакций не возникало. Осложнений или побочных реакций не выявлено.

Сегодня у испытуемых взяли образцы крови для того, чтобы проверить, как на введение вакцины отреагировал иммунитет. На следующей неделе добровольцам введут второй компонент вакцины. Повторное введение усилит защитные функции организма и продлит эффект от вакцинации, передает ТАСС.



Напомним, что 17 июня Минобороны России и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи приступили к клиническим испытаниям вакцины против COVID-19.

