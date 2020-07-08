В Челнах 20-летний парень нырнул в воду с высоты 1,5 метра и утонул
В Набережных Челнах на пляже «Центральный» в поселке ГЭС 20-летний парень нырнул с парапета пристани с высоты 1,5 метра в воду и не смог вынырнуть.
До приезда подразделений МЧС дежурившие на пляже спасатели «Горзеленхоза» пытались найти утонувшего, но безуспешно. Приехавшие на место происшествия водолазы ЗПСО №6 поисково-спасательной службы РТ извлекли тело погибшего, которое находилось в 25 метрах от берега, и передали сотрудникам правоохранительных органов.
В пресс-службе МЧС по РТ напомнили, что купальный сезон в Татарстане будет открыт только на третьем этапе снятия ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.
Сегодня в Казанке рядом с СНТ «Дружба-1», в районе улицы Новаторов, спасатели обнаружили тело мужчины.ПроисшествияОбщество Татарстан
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