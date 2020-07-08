Дмитрий Брагин из «ТАИФ Моторспорта» протестировал новую трассу «Игора Драйв»

Пилот команды «ТАИФ Моторспорт» Дмитрий Брагин одним из первых протестировал новую гоночную трассу «Игора Драйв», построенную в нынешнем году в Санкт-Петербурге.

Сразу после тестовых заездов многократный чемпион России по кольцевым гонкам поделился впечатлениями от трассы.

«Мне все понравилось, такая трехмерная трасса, с закрытыми поворотами. Очень быстрая. Для туринга это будет очень интересно. Единственный момент, что покрытие было немного скользкое, но это логично. Трек только открылся, по нему до меня никто полноценно еще не ездил. Так что это вопрос времени. Сейчас возобновляются полноценные тренировки, и к этапу РСКГ все раскатают», — сказал Брагин.

Отметим, что новый сезон в российской серии кольцевых гонок (РСКГ) стартует в эти выходные. Стартовым этапом станет трасса «Смоленское кольцо», где с 11 по 12 июля пройдет первый этап сезона.

Команда «ТАИФ Моторспорт» и его лидер Дмитрий Брагин — действующие чемпионы в классе «Туринг». Татарстанский спортсмен уже четырежды становился победителем РСКГ.