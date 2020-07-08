В СПЧ предложили отменить штрафы за нарушение самоизоляции
Совет по правам человека при президенте РФ предложил отменить все штрафы, выписанные за нарушение режима самоизоляции. Если Госдума примет это предложение, такой шаг станет первой в России административной амнистией.
В СПЧ считают, что на сегодня отмена штрафов не повлияет на соблюдение гражданами ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, передает «РИА Новости».
Совет также порекомендовал органам, в первую очередь Роспотребнадзору, разработать и опубликовать официальные разъяснения на основе научных исследований о рисках заразиться коронавирусом на похоронах человека, умершего от COVID-19, а также рекомендации по организации таких церемоний.
Напомним, что в Татарстане продолжается противостояние певца Элвина Грея и республиканского управления Роспотребнадзора. Артиста оштрафовали на 500 рублей за несоблюдение режима самоизоляции. Однако он уверен, что нарушение было зафиксировано до того, как в стране вступили в силу карантинные ограничения.Общество Татарстан
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