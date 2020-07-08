В СПЧ предложили отменить штрафы за нарушение самоизоляции

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Совет по правам человека при президенте РФ предложил отменить все штрафы, выписанные за нарушение режима самоизоляции. Если Госдума примет это предложение, такой шаг станет первой в России административной амнистией.

В СПЧ считают, что на сегодня отмена штрафов не повлияет на соблюдение гражданами ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, передает «РИА Новости».

Совет также порекомендовал органам, в первую очередь Роспотребнадзору, разработать и опубликовать официальные разъяснения на основе научных исследований о рисках заразиться коронавирусом на похоронах человека, умершего от COVID-19, а также рекомендации по организации таких церемоний.

Напомним, что в Татарстане продолжается противостояние певца Элвина Грея и республиканского управления Роспотребнадзора. Артиста оштрафовали на 500 рублей за несоблюдение режима самоизоляции. Однако он уверен, что нарушение было зафиксировано до того, как в стране вступили в силу карантинные ограничения.