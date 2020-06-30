В мае пассажиропоток казанского аэропорта вырос в 1,6 раза

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Пассажиропоток обоих международных аэропортов Татарстана в мае 2020 года заметно увеличился по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Росавиации.

Так, пассажиропоток аэропорта «Казань» возрос в 1,6 раза, до 19,6 тыс. человек, пассажиропоток аэропорта «Бегишево» (Нижнекамск) — на 30,1%, до 3,3 тыс. человек, передает «Интерфакс».

При этом, по сравнению с докризисным февралем, падение пассажиропотока в мае, как и месяцем ранее, осталось огромным: в аэропорту «Казань» — в 10,6 раза, в «Бегишево» — в 15 раз.