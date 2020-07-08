Синоптики предупредили об опасной жаре в Татарстане до 37 градусов
В Татарстане объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупреждают об опасной жаре во второй половине дня 8 и 9 июля.
По данным ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», в это время температура в Татарстане будет подниматься до 35—37 градусов.
Спасатели рекомендуют не находиться на жаре, дома закрывать окна и пить побольше воды.
Ранее заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ профессор Юрий Переведенцев рассказал, что жара простоит в Татарстане всю неделю, до 17 июля.Общество Татарстан
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