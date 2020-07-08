Синоптики предупредили об опасной жаре в Татарстане до 37 градусов

В Татарстане объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупреждают об опасной жаре во второй половине дня 8 и 9 июля.

По данным ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», в это время температура в Татарстане будет подниматься до 35—37 градусов.

Спасатели рекомендуют не находиться на жаре, дома закрывать окна и пить побольше воды.

Ранее заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ профессор Юрий Переведенцев рассказал, что жара простоит в Татарстане всю неделю, до 17 июля.