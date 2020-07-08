На набережной озера Кабан в Казани откроется разговорный клуб татарского языка

На набережной озера Кабан появится разговорный клуб татарского языка. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Казани.

По задумке авторов идеи, клуб поможет казанцам и гостям города погрузиться в языковую среду, преодолеть языковой барьер и научиться формулировать мысли на татарском языке.

Занятия будут проходить раз в неделю по четвергам на красных скамейках у ивы по улице Салимжанова. Первая встреча состоится уже завтра, в 19.00. Для участия предлагается зарегистрироваться по ссылке.

Ранее в Татарстане образовали комиссию по вопросам сохранения и развития татарского языка. Она займется проблемными вопросами по сохранению татарского языка, направлениями развития, а также инициированием грантовой поддержки проектов, связанных с развитием сферы использования татарского языка.

