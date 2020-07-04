Опубликован текст Конституции России с поправками от 1 июля
4 июля вступает в силу обновленная Конституция России. Текст Конституции с поправками, принятыми 1 июля, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию после общероссийского голосования.
Накануне ЦИК России утвердила итоги результатов Общероссийского голосования по закону о поправках к Конституции. Поправки поддержали 77,92% проголосовавших, против выступили 21,27%. Итоговая явка составила 67,97%.
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