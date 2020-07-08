Слуцкий: «Тренировки — не основная задача «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о подготовке казанской команды к матчу 27-го тура РПЛ с «Краснодаром».

«Сейчас и ночью, и целый день держится высокая температура. Но наша основная задача больше не натренировать что-то, сколько восстановиться к следующей игре.

Из тех матчей, которые мы провели, сказать, чтобы мы где-то сильно проседали функционально, я не могу, но все-таки игры накапливаются, и предположить состояние сегодня, наверное, не может ни один тренер ни одной команды», — сказал Слуцкий.

Также тренер казанцев высказался относительно стиля игры соперника. По словам Слуцкого, «Краснодар» является одним из лидеров российского футбола и встреча с ними будет тяжелой для «Рубина».



«Краснодар» — один из лидеров нашего футбола, он укомплектован игроками очень высокого уровня и играет в сверхатакующий комбинационный футбол, поэтому будет тяжелая игра», — заявил Слуцкий.

Кроме того, тренер «Рубина» выразил надежду, что травмированный защитник Филип Уремович сможет восстановиться и присоединиться к команде для подготовки к матчу с «Краснодаром».

Напомним, ранее казанцы у себя дома обыграли «Оренбург» (1:0), точным ударом отметился хавбек Денис Макаров.

Встреча 27-го тура между «Рубином» и «Краснодаром» состоится в четверг в Казани, начало матча — в 20.30 на «Ак Барс Арене».