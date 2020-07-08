Минфин Татарстана: в республике собирают всего 30% налога на прибыль
Замминистра финансов РТ Алексей Шишкин на заседании комитета Госсовета заявил, что в республике по сравнению с другими субъектами падение поступлений в бюджет наиболее глубокое.
По его словам, налог на прибыль не поступает практически на 70%, то есть поступает только 30%. «У других субъектов ситуация более аккуратная, таких падений резких нет», — сказал он.
«В первом транше мы получили порядка 13,5 млрд рублей, но это даже на 50% не компенсирует наши потери. Поэтому в любом случае мы вынуждены, чтобы сбалансировать бюджет, проводить мероприятия и по оптимизации, и по сокращению», — добавил Шишкин, поддержав проект закона о приостановлении индексации окладов госслужащих.
В конце мая стало известно, что Татарстан получит самую крупную дотацию на сбалансированность регионального бюджета. Для компенсации выпадающих доходов из федерального бюджету республике выделили 13,6 млрд рублей.ЭкономикаБанки Татарстан
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