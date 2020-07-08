Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем семьи, любви и верности

Фото: с личной страницы Рустама Минниханова

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал на своей странице в соцсети поздравление с Днем семьи, любви и верности. Он также рассказал о нескольких татарстанских семьях.

«Семья — главное в жизни каждого человека. Семьи бывают разные, но рецепт семейного счастья у всех почти одинаков. В любви и согласии более 60 лет живут Иван Васильевич и Анна Прохоровна — они вырастили 2 дочерей, сейчас радуются внукам и правнукам. Их жизнь неразрывно связана с Нижнекамском — Иван Васильевич был в составе первого отряда строителей, прибывших на закладку нового города на санно-тракторном поезде. Тот же рецепт — любить друг друга и решать все проблемы вместе — у родителей 5 детей из Балтасинского района Фираи Муллазиевны и Булата Бакиевича Зиятдиновых. Казанская семья Хафизовых еще очень молодая, но и для них в основе семьи — доверие и взаимная поддержка.

В завершение глава республики добавил, что любовь делает людей счастливыми, и пожелал всем хранить семейное счастье.



Также сегодня будут чествовать 12 семейных пар. Среди них семья Шевелевых со стажем 71 год, чета Аксеновых, которые живут вместе 47 лет, и известная далеко за пределами республики семья Шутиковых, они вместе 51 год.

