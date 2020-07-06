В Казани 12 семейных пар будут чествовать в День семьи, любви и верности
8 июля в России отметят День семьи, любви и верности. В нынешнем году празднику исполняется 12 лет.
В этот день сотрудники ЗАГСа будут чествовать 12 семейных пар и вручат им памятные медали. Среди них семья Шевелевых со стажем 71 год, чета Аксеновых, которые живут вместе 47 лет, и известная далеко за пределами республики семья Шутиковых, они вместе 51 год.
Ранее в Казани 36 пар поженились в «красивую» дату 20.06.20.Общество Татарстан
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