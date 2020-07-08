В Казани иномарка проехалась по крыше другого авто и рухнула на забор

Фото: соцсети

В казанском поселке Салмачи произошла крупная авария. Иномарка на высокой скорости подскочила, проехалась по припаркованному авто и упала на забор частного дома. Об этом рассказали в соцсетях.

Авария произошла на ул. Центральной после светофора в сторону поселка Куюки. Со слов очевидцев, машина двигалась со скоростью около 140 км/ч и не вошла в поворот.

«Иномарка подлетела на куче пгс (песчано-гравийная смесь, — прим. ред.), как на трамплине, проехав по крыше припаркованной машины, приземлилась около гаража частного дома», — пишут очевидцы.

Водитель с места аварии скрылся. В соцсетях предположили, что виновник аварии планирует написать в полицию заявление об угоне автомобиля.

Ранее в центре Казани при столкновении автомобилей один «залез» на другой. Также был поврежден забор вдоль тротуара.

