Агина Алтынбаева получила автокресла от Елены Малышевой

Фото: Агина Алтынбаева

Скандально известная многодетная мать Агина Алтынбаева получила посылку от ведущей программы «Жить здорово» Елены Малышевой. Телеведущая отправила ей три автокресла.

Подарком похвасталась сама Алтынбаева на личной странице в соцсети.



«Искренне благодарим Малышеву Елену Васильевну — ведущую программы «Жить здорово» на Первом канале за.... ну очень крутые детские автокресла для моих любимых деток. Наша семья с завтрашнего дня будет с удовольствием пользоваться таким крутым подарком от вас , Елена Васильевна», — написала Алтынбаева.

Агина Алтынбаева побывала на съемках телепередачи Елены Малышевой в марте. Участники программы обсуждали, как выжить в смертельной аварии.

Напомним, что Агина Алтынбаева стала известна после того, как посадила за руль своего ребенка. Восьмилетний мальчик разогнался до 130 км/ч. После этого на нее возбудили несколько дел, но так и не смогли привлечь к ответственности.

