Агина Алтынбаева получила автокресла от Елены Малышевой
Скандально известная многодетная мать Агина Алтынбаева получила посылку от ведущей программы «Жить здорово» Елены Малышевой. Телеведущая отправила ей три автокресла.
Подарком похвасталась сама Алтынбаева на личной странице в соцсети.
«Искренне благодарим Малышеву Елену Васильевну — ведущую программы «Жить здорово» на Первом канале за.... ну очень крутые детские автокресла для моих любимых деток. Наша семья с завтрашнего дня будет с удовольствием пользоваться таким крутым подарком от вас , Елена Васильевна», — написала Алтынбаева.
Агина Алтынбаева побывала на съемках телепередачи Елены Малышевой в марте. Участники программы обсуждали, как выжить в смертельной аварии.
Напомним, что Агина Алтынбаева стала известна после того, как посадила за руль своего ребенка. Восьмилетний мальчик разогнался до 130 км/ч. После этого на нее возбудили несколько дел, но так и не смогли привлечь к ответственности.
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