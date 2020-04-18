Агину Алтынбаеву наказали за нарушение самоизоляции, а она изрезала себе руку — видео

В Набережных Челнах за нарушение самоизоляции оштрафовали скандально известную Агину Алтынбаеву. Она сама опубликовала в соцсети, как проехала на одном из проездов в город, не предъявив никаких документов, разрешающих передвижение.

17 апреля женщина была задержана сотрудниками Госавтоинспекции. При проверке документов было установлено, что у автоледи отсутствует полис ОСАГО, а предъявленное ею водительское удостоверение не действительно, передает пресс-служба МВД РТ.

Во время задержания Алтынбаева изрезала себе руку. Сотруднику ДПС пришлось оказывать ей первую помощь.

«Выворачивали руки, отбирали телефон, чтобы их беспредел я не могла заснять и довели до попытки суицида, оказывая моральное давление. Пришлось забинтовывать руку [...] Выписали штрафы. Ой ***** коленки трясутся. Напугали. Таких штрафов у меня по приставам висит на три миллиона. Мне *** (все равно) на штрафы , с меня взять **** (нечего. Я не кормлю государство, я могу только у них сама покляньчить», — написала Алтынбаева на своей странице (стиль автора сохранен — прим. ред)

Агина Алтынбаева стала известна после того, как посадила за руль своего ребенка. Восьмилетний мальчик разогнался до 130 км/ч. После этого на нее возбудили несколько дел, но так и не смогли привлечь к ответственности.