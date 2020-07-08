В Татарстане пожарные спасли из горящего дома 11 человек

Фото: МЧС по РТ (архив)

В Татарстане пожарные спасли женщину из горящей квартиры, а также 10 ее соседей. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по РТ.

Пожар произошел в Бугульме в доме по улице Гафиатуллина около полуночи. Прибывшие на вызов спасатели поняли, что в квартире горит мебель. Из задымленного здания вывели 10 человек.

В горящей квартире была обнаружена женщина. Ее успели вывести с помощью маски спасаемого. Обошлось без пострадавших.

Площадь пожара составила 2 кв. метра. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее в Башкирии спасатели вывели из горящего здания 18 человек, из которых шестеро — это дети.

