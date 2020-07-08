RT опубликовал шестой эпизод «Акцент Шоу»

RT выпустил шестой эпизод «Акцент Шоу», который посвящен английскому языку и тому, как на нём говорят в мире.

В новом выпуске ведущий Алексей Ярошевский рассказывает, как говорят в южных штатах США — Техасе, Джорджии, Алабаме, объясняет, как южные бедняки — реднеки — победили дискриминацию и почему сленг юга США тесно связан с ковбоями.

Напомним, один из выпусков «Акцент Шоу» был посвящен ямайскому английскому языку.