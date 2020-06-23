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RT представил новый эпизод «Акцент шоу»

23:22, 23.06.2020

RT представил четвертый эпизод «Акцент шоу», который посвящен английскому языку и тому, как на нем говорят в мире.

В новом выпуске ведущий Алексей Ярошевский рассказывает о ямайском английском языке и учит говорить на ямайском креольском языке патуа и понимать собеседников с острова регги, солнца и свободы.

Ранее блогеры Татарстана пожаловались главе республики Рустаму Минниханову на проблемы верификации татарского языка в интернете. При этом они отметили, что в соцсетях татароязычный контент популярен. Некоторые аккаунты в Instagram, Facebook и на YouTube собирают большое количество просмотров.

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