RT представил новый эпизод «Акцент шоу»

RT представил четвертый эпизод «Акцент шоу», который посвящен английскому языку и тому, как на нем говорят в мире.

В новом выпуске ведущий Алексей Ярошевский рассказывает о ямайском английском языке и учит говорить на ямайском креольском языке патуа и понимать собеседников с острова регги, солнца и свободы.

Ранее блогеры Татарстана пожаловались главе республики Рустаму Минниханову на проблемы верификации татарского языка в интернете. При этом они отметили, что в соцсетях татароязычный контент популярен. Некоторые аккаунты в Instagram, Facebook и на YouTube собирают большое количество просмотров.

