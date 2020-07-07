Плющев о BLM в спорте: «Не дай Бог наши будут вставать на колено. Эта акция — такая глупость»

Экс-главный тренер сборной России Владимир Плющев дал свою оценку акциям против расизма Black Lives Matter и их влияния на американский спорт. По мнению эксперта, российским спортсменам не стоит принимать участие в общекомандных ритуалах в дань уважения.



«По-моему, эта акция — такая глупость. Вставать на колено перед человеком, который был пять раз судим, который держал под прицелом беременную женщину, который пораженный наркоман. Наверное, у людей крышу сносит. Особенно это заметно по тому, что эти ребята устроили в Америке, они и сами уже не понимают, что происходит. А будут ли игроки НХЛ вставать на колено — это их личное дело. Если хотят, то пускай встают. Я, например, не понимаю, когда мужчины встают на колено перед кем-либо, кроме любимой женщины, а потом еще и кому-то моют ноги. Не дай бог, если наши присоединятся к этому делу. Это будет вообще.



Наверное, найдутся и среди наших такие веселые ребята, которые так хотят понравиться неграм. Хотя там нравься или не нравься, а все равно когда-нибудь прилетит в тебя кирпичик. Люди-то неуправляемые. Я эту акцию не понимаю, но пускай они в своих странах сами разбираются. Главное, чтобы у нас в России не нашлось охотников, а то я уже слышал в одной передаче: «Нашей гвардии бы тоже на колено встать». Совсем уже крыша уехала? Чтобы гвардия или армия вставали перед кем-то на колени. Это уже просто надо быть отмороженными ребятами. Армия, которая встает на колени, никого не может защитить.



Квят не встал на колено, видимо, у него осталось что-то свое собственное внутри. В Америке еще и недвижимость защищали наши ребята, говорили: «Проходите мимо, мы — русские. Русские не разговаривают, русские стреляют!». И все прошли мимо очень мирно и тихо. Все эти политические игры связаны, видимо, только с одним — набрать побольше очков демократам, чтобы свалить Трампа. Но это их проблемы, кто там кого будет валить. Мы поправки к конституции приняли, теперь надо жить и действовать», — сказал Плющев для издания Sport24.

Напомним, два дня назад российский пилот Formula 1 не присоеденился к коллегам и не встал на колено вместе с другими пилотами перед стартом Гран-при Formula 1 в Австрии. Не встали на одно колено вместе с россиянином еще пять гонщиков — чемпион мира 2007 года, гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен, Шарль Леклер («Феррари»), Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»), Карлос Сайнс из «Макларена» и Макс Ферстаппен («Ред Булл»).