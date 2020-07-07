Рыба весом 90 кг в Актанышском районе и обновленный Дом культуры в Кайбицком: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 7 июля

Сегодня глава Актанышского района Татарстана Энгель Фаттахов похвастался тем, что житель села Масады Фарит Минхазов поймал 90 килограммовую рыбу.

Руководитель Дрожжановского района Марат Гафаров побывал на вручении дипломов в Дрожжановском техникуме отраслевых технологий и поздравил выпускников. Несмотря на праздник, никто не забыл о масках и перчатках.

Руководитель Высокогорского района Рустам Калимуллин принял у себя представителей Минмолодежи РТ под руководством министра по делам молодежи республики Дамира Фаттахова.

Также он показал подписчикам фотографии с ремонта дороги в селе Дубъязы. Там рабочие положили новый асфальт. Калимуллин добавил, что местные жители активно участвуют в программе самообложения и поэтому могут рассчитывать на дальнейший ремонт дорог.

Глава Кайбицкого района Альберт Рахматуллин сегодня ознакомился с ходом капитального ремонта сельского Дома культуры в селе Старые Чечкабы. Для наглядности он показал подписчикам фотографии до ремонта и после.

Руководитель Буинского района Ранис Камартдинов выложил в «сторис» трогательное фото на котором он держит на руках новорожденного малыша.

Татьяна Леухина