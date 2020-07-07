Следком возбудил уголовное дело после гибели упавшей с 8-го этажа девочки

Во вторник утром 4-летняя девочка выпала из окна 8-го этажа. Следком возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

По предварительным данным, накануне вечером родители уложили дочь спать. Проснувшись утром, она залезла на подоконник. Окно не было закрыто. Ребенок облокотился на москитную сетку, которая не выдержала ее веса. В результате девочка разбилась.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщает пресс-служба республиканского управления СКР.

Напомним, в Татарстане погиб мужчина, пытавшийся спасти жену и дочь. Все они выпали из катера, отдыхая на Каме. В итоге он утонул.