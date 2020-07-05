В Татарстане мужчина погиб, пытаясь спасти жену и дочь

В субботу вечером в Татарстане перевернулся катер, на котором по Каме катались 7 человек. В итоге один из них погиб, пытаясь спасти жену и дочь.

Как сообщает пресс-служба татарстанского главка МЧС, пассажиры катера выпали в 300 метрах от берега недалеко от села Икское Устье Менделеевского района РТ. Среди них была 5-летняя девочка.

Вскоре проплывавший мимо на лодке очевидец вытащил из воды всех выпавших и доставил их на берег. Однако мужчина 1987 года рождения удерживая на плаву жену и дочь захлебнулся.

На берегу очевидцы пытались оказать ему первую помощь, но мужчина не выжил.