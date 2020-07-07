Жительница Казани пожаловалась мэру на сорванную попытку установить волейбольную площадку во дворе

Мэр Казани Ильсур Метшин проверил, как идет капремонт дома №12 по улице Маршала Чуйкова. В девятиэтажке 1978 года планируется заменить трубы, обновить системы электроснабжения, отремонтировать фасад и кровлю.

Работы на объекте стартовали 8 июня и продлятся, предположительно, до 20 ноября. Сейчас они выполнены на 58%, сообщается на сайте мэрии.

Старшая по дому 83-летняя Флюра Искандерова рассказала градоначальнику, что во дворе дома предполагалось сделать волейбольную площадку. Однако кто-то выкрал трубы, которые должны были стать столбами для сетки.

«Мы для этого и приехали, чтобы услышать нарекания, пожелания. Пока длится летний сезон, мы хотим основные работы закончить. А вслед за капремонтом дома, на следующий год, мы к вам придем с капитальным ремонтом двора», — заявил Метшин. Тогда и появится возле дома площадка.