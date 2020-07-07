«Коронавирусный» локаут лишил поставщиков энергоносителей в Татарстане 2 млрд рублей за 3 месяца

Фото: Олег Тихонов

Новые тарифы

С 1 июля в Татарстане, как и во всей России, изменились тарифы на коммунальные услуги. Как сообщил в рамках сегодняшнего брифинга в кабмине РТ председатель Госкомитета по тарифам Александр Груничев, предельный индекс роста платы за коммунальные услуги в республике составил 4%.



— Начнем с обращения с твердыми коммунальными отходами, где с 1 июля рост тарифов также составляет 4%. Мы устанавливаем 42 тарифа — это 38 полигонов и два регоператора. Средний тариф по Татарстану будет от 89,8 до 97 рублей. Тарифы специально переведены в рубли, чтобы населению было понятно, — рассказал спикер. — Хочу отметить, что тарифы в основном состоят из тарифа для полигонов (30%) и тарифа на перевозку (65%). Полигоны в среднем имеют тарифы от 60 до 230 рублей, обработка — порядка 75 рублей.



Розничная цена на природный газ, реализуемый населению, составляет 5,72 рубля за кубометр. Цена на электроэнергию для городского населения, проживающего в домах с газовыми плитами, вырастет с 3,78 до 3,93 рубля. Для жителей сельской местности и для жителей многоквартирных домов, оборудованных электроплитами, тариф составит 2,77 рубля.

— По водоснабжению у нас существуют три разных вида тарифа. Это зависит от того, подземный источник, поверхностный водозабор или технология покупной добычи воды. Покупная добыча, как правило, стоит дороже, поскольку часть воды доставляется на юго-запад республики из Набережных Челнов. Это касается Альметьевска, Джалиля и близлежащих населенных пунктов. Различные степени очистки также делают тарификацию разной, — сообщил глава Госкомитета РТ по тарифам.

Также Александр Груничев обратил внимание на то, что сейчас идет тарифная кампания 2021 года. Так, согласно прогнозу, индексация оптовых цен составит: на газ — 3%, электроэнергию — 5%, водоснабжение — 4%, совокупный платеж граждан за коммунальные услуги скорректируется на 4%. «Насколько это будет принято в рамках текущей санитарно-эпидемиологической ситуации, будет понятно в ближайший месяц или два», — подытожил спикер.

Татарстанцы стали меньше платить за ЖКХ во время пандемии



Как справедливо заметил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов, «вопросы, связанные с изменением платы за коммунальные услуги, всегда вызывают негатив».

— Мы со своей стороны рассматриваем все обращения по этому поводу, докладываем президенту, мониторим ответственные организации, — заявил Фролов. — А для того, чтобы реально экономить, мы рекомендуем устанавливать счетчики, максимально правильно использовать сантехнику, снижать энергопотребление, чтобы снизить траты на ЖКХ.



Как оказалось, в апреле — мае платежи населения за коммунальные услуги снизились — в среднем до 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как уточнил заместитель министра, управляющие компании недобрали «300 с небольшим миллионов рублей».



— В то же время, если мы посмотрим на июнь, в этом месяце платежная дисциплина заметно улучшилась. Мы видим резкий скачок. Показатель даже лучше, чем в июне прошлого года, — рассказал Алексей Фролов.

Сколько миллиардов недобрали поставщики энергоносителей

Также в ходе брифинга замминистра подробно рассказал о том, как пандемия отразилась на сфере ЖКХ.



— Система продолжала работать, структуры жизнеобеспечения и вовсе работали в усиленном режиме, так как многие сидели дома — было большое потребление. Но есть и проблемы: снижение объема потребления энергоносителей, а именно электроэнергии и воды. Предприятия оказались закрыты — в этом вся причина. Конечно, существенного влияния это не оказало, но это напрямую связано с объемом выручки поставщиков. Чтобы правильно подготовиться к новому отопительному периоду, сейчас активно работаем над этим вопросом, — рассказал Фролов.



Спикер также уточнил, что больше всего объем потребления снизился по электроэнергии — на 3—5%.



— Если говорить о компенсации поставщикам, то она возможна только через период выпадающего года, — подключился к обсуждению Груничев. — Когда мы будем проводить тарифную кампанию 2022 года, те цифры, которые нам принесут предприятия как недополученные, мы введем в строку «Выпадающие доходы». Если они будут полностью подтверждены, мы будем вынуждены эти расходы компенсировать. Пока об этом рано говорить, мы надеемся, что выпадающие объемы будут не такими большими и не будут оказывать существенного влияния на тарифную кампанию следующего года.



Алексей Фролов согласился: сегодня имеется заметный спад, но не факт, что он подтвердится и в конце года.



— Может быть, наоборот, будет больше выработки энергоносителей. По цифрам действительно рано подводить итоги, но могу сказать, что за последние три месяца сумма выпадающих доходов [у поставщиков] по Татарстану составила чуть больше 2 млрд рублей, — резюмировал первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.



Лина Саримова