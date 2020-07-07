Мишустин в Казани: премьер инкогнито, правительственный борт и переполох в Иннополисе

Премьер-министр РФ прилетит в Казань 9 июля?

С конца прошлой недели в Казани обсуждают предстоящий визит Михаила Мишустина — по некоторым данным, премьер-министр Российской Федерации может прилететь в столицу Татарстана 9 июля. Поездка станет первым «постизоляционным» официальным визитом Мишустина в регионы.

День за днем неподтвержденные данные обрастают подробностями: сегодня источники «Реального времени» в различных структурах сообщают, что вместе с премьером в столицу Татарстана наведаются еще несколько федеральных министров. Предположительно, это будут министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр экономического развития Максим Решетников, заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин, другие официальные лица.

Программа и основная цель высокого визита (если он действительно запланирован) держатся в секрете. Руководитель пресс-службы президента Республики Татарстан Лилия Галимова сообщила «Реальному времени»: «Мы не анонсируем визитов первых лиц».



Центр крови и КДСК

По неподтвержденной информации от наших источников, визит самого премьера ожидается в четверг, 9 июля, утром, но часть делегации прилетит уже вечером в среду, 8 июля. Программа визита не для всех единая: говорят, у каждого министра будет своя программа. Например, источники «Реального времени» сообщили, что в Республиканском центре крови МЗ РТ сейчас готовятся встречать делегацию с участием Мурашко, Мишустина и татарстанского руководства. По сведениям из этих источников, Центр крови может быть «задет» по касательной: вероятно, основной целью этого визита будет осмотр строительства нового корпуса РКИБ, который возводится в Казани в рекордно короткие сроки.

Из других каналов «Реальному времени» стало известно, что готовится визит Максима Решетникова на завод КДСК, однако конкретики (как и по Центру крови) никакой пока нет — ни по времени, ни по программе.

Основная цель — Иннополис?

В качестве основной цели визита премьер-министра активно обсуждается Иннополис, а конкретно — Технопарк имени А.С. Попова. Источники в среде резидентов ОЭЗ «Иннополис» сегодня сообщают «Реальному времени», что сейчас в технограде уже начались проверки ФСО на предмет безопасности.

Мэр Иннополиса Руслан Шагалеев ответил на запрос «Реального времени» предельно лаконично: «Никаких комментариев по этому вопросу».

Телеграм-канал «Кремлевский БезБашенник» со ссылкой на своих инсайдеров в аппарате правительства сегодня сообщил, что в Татарстане пройдет совещание по поддержке IT-индустрии (новые беспрецедентные меры поддержки отрасли недавно широко анонсировал Владимир Путин). По информации, опубликованной в канале, сейчас определяется список руководителей ведущих компаний отрасли, которые будут на это совещание приглашены.

«Наши источники в аппарате правительства сообщают, что в приоритетном порядке в совещании примут участие руководители «Яндекса» (Волож), Mail.ru (Добродеев), «Лаборатории Касперского» (Касперский) и руководство Татарстана почти в полном составе. Наши источники в Минкомсвязи объясняют это успехами региона в сфере IT и лобби вице-премьера Марата Хуснуллина, который также будет участвовать во встрече. Кроме того, участие подтвердил основатель Telegram Павел Дуров — он направит на мероприятие своего ближайшего заместителя, вице-президента Telegram Илью Перекопского», — пишут авторы канала.



Почему закрыт Luciano?

Пожалуй, самая провокационная из всей поступающей информации — неподтвержденные данные о том, что премьер уже прилетел в Казань и сейчас пребывает в спа-отеле Luciano. Кстати, в Luciano номер забронировать пока невозможно: бронь доступна только с 12 июля. При попытке записаться на услуги спа-комплекса (например, на стрижку) администратор вежливо сообщает, что комплекс закрыт «по техническим причинам» — и открывается тоже с 12 июля.

По данным сервиса Flightradar, один из самолетов летного отряда «Россия» прилетел сегодня рано утром из Москвы в Казань. Правительственный борт RA-96016, считающийся резервным президентским лайнером, вылетел из столицы в 5.46 и приземлился в Казани в 6.55.

При этом перевозящий первых лиц государства Ил не стал задерживаться в казанском аэропорту и уже в 9.16 отправился обратно.



Людмила Губаева