«Уфа» и «Рубин» интересуются нападающим из Португалии

Нападающий португальского «Авеша» Мердад Мохаммади может перейти в один из российских клубов. Интерес из России подтвердил агент футболиста.

По данным источника, в услугах Мохаммади могут быть заинтересованы «Уфа» и казанский «Рубин». При этом агент уточняет, что переговоры по поводу будущего клуба футболист начнет только после окончания нынешнего сезона.

«Не могу назвать клубы, но да, у него есть предложения от российских клубов. Тем не менее мы также говорим с клубами из других европейских стран. В конце сезона мы учтем всю ситуацию, а потом примем лучшее решение», — сказал Мортеза Талегани.

В текущем сезоне Мохаммади сыграл 27 матчей в чемпионате Португалии, забил семь голов и отметился восемью голевыми передачами.

Отметим, что Мердад — брат-близнец защитника Милада Мохаммади, ранее игравшего за грозненский «Ахмат».

Неделю назад казанский «Рубин» и «Уфа» провели очный поединок в рамках 25-го тура РПЛ. Встреча завершилась нулевой ничьей.