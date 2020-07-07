Суд решил оставить детей хоккеиста Никиты Зайцева его бывшей жене

Кунцевский районный суд оставил в силе решение о том, что дети хоккеиста Никиты Зайцева будут жить с его бывшей женой.



Сегодня состоялось заседание суда по делу об опеке дочерей защитника «Оттавы» Никиты Зайцева и его бывшей супруги Маргариты Готовцевой. Суд постановил оставить ранее принятое решение, что две дочки будут жить с матерью, а не с отцом.



Также Зайцев должен будет выплачивать алименты в размере 70 тысяч рублей ежемесячно. По словам адвоката хоккеиста Виктории Данильченко, их сторона будет оспаривать это решение.

Напомним, скандал разгорелся прошедшей зимой, когда хоккеист вместе с отцом приехал к дому бывшей жены и забрал детей. Позже его семья обнародовала скандальные видеоролики, как супруга изменяла ему в присутствии детей.

«Решением довольна, была на большом стрессе из-за частых переносов, — приводит слова экс-супруги Зайцева Sport24. — Думаю, когда уже увижу детей, хотя не верится до сих пор.

О детях ничего не знаю, пошел восьмой месяц, как ничего не слышу и не вижу. Знаю, что Никита живет отдельно с девушкой.

Конечно, детей настроили против меня, и потребуется психологическая помощь, чтобы восстановить их психику», — заявила Готовцева.