Сайентологи — Марату Ибляминову: «Мы обычные люди, которые хотят улучшений»

Ассоциация профессионалов по применению дианетики и сайентологии прокомментировала сообщение бывшего топ-менеджера «Татмедиа» Марата Ибляминова, который призвал ФСБ взять под личный контроль деятельность рекламного агентства «Ремарк».

«Лидия (Сафина — сотрудник агентства), не надо меня включать и приглашать в различные сайентологические группы и секты. Кто такие и чем «Ремарк» занимается, знает весь город. Сама вляпалась, оставь других в покое. Надеюсь, МВД, ФСБ и управление по борьбе с экстремизмом по достоинству оценят вашу деятельность, — написал Ибляминов на своей странице в Facebook.

В ассоциации «Реальному времени» сообщили, что сайентологи — «это обычные люди, которые хотят улучшений».

«Они верят, что как бы ни была тяжела проблема, с этим можно что-то сделать. Они используют сайентологические знания, чтобы достигать не только духовного прогресса, но и создавать прогресс по всем сферам жизни: брак, дети и семья, работа и бизнес, окружающая природа и общество», — рассказала администратор по работе со СМИ ассоциации Елизавета Шаламова.

Она отметила, что термин «секта» научно не обоснован и не используется в научной среде.

«На протяжении многих лет волонтеры-сайентологи оказывают помощь тысячам простых россиян. Сайентологи Москвы и Подмосковья не остались в стороне и в период пандемии коронавируса. Так, в Москве и Подмосковье они в индивидуальном порядке участвовали во всероссийском волонтерском проекте «МыВместе». За это время наши ребята выполнили более 500 заявок для пожилых людей по доставке продуктов и медикаментов. Мы видим в данной работе обычную гражданскую солидарность», — рассказала она.