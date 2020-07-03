Бывший топ-менеджер «Татмедиа» Марат Ибляминов призвал ФСБ остановить «сектантов» из «Ремарка»

Бывший топ-менеджер «Татмедиа» Марат Ибляминов призвал ФСБ взять под личный контроль деятельность рекламного агентства «Ремарк».

«Лидия, не надо меня включать и приглашать в различные саентологические группы и секты. Кто такие и чем «Ремарк» занимается, знает весь город. Сама вляпалась, оставь других в покое. Надеюсь, МВД, ФСБ и управление по борьбе с экстремизмом по достоинству оценят вашу деятельность. Надеюсь, новый руководитель ФСБ по Татарстану Игорь Владимирович Хвостиков возьмет это под личный контроль и остановит распространение этой заразы у нас», — написал Ибляминов на своей странице в Facebook.

В комментариях он пояснил, что речь идет о Лидии Сафиной, работавшей в «Ремарке». При этом «Ремарк» принадлежит Ильдару Галееву.