В Казани установят памятную стелу и несколько мемориалов

В Казани установят памятную стелу и несколько мемориалов в честь присвоения звания «Город трудовой доблести». Об этом сегодня заявила заместитель главы муниципального образования города Казани Людмила Андреева.



По словам спикера, на стеле должен быть герб и надпись о том, что Казани присвоено почетное звание Города трудовой доблести. Уже разработано несколько вариантов мест, где ее установят.

«Все районы города имеют свою особенность этого подвига: в Авиастроительном районе — это самолеты, в Советском — это Дербышки и КОМЗ. И каждый район должен этот знак установить, как мы считаем. И будет установлено несколько мемориалов, памятных мест», — сказала Андреева.



Напомним, что президент РФ Владимир Путин присвоил Казани звание «Город трудовой доблести». Людмила Андреева пообещала, что тружеников тыла будут «по-широкому чествовать».

