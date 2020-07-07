Жители Татарстана забеспокоились о возврате «лихих девяностых»

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Жители Татарстана обеспокоились, что в Россию могут вернуться «лихие девяностые». Об этом говорят данные анализа СМИ и социальных медиа ежеквартального «Национального индекса тревожностей» в коммуникационной компании КРОС.

Согласно исследованию соцсетей, из-за последствий пандемии жители нескольких регионов опасаются, что по уровню жизни население вернется в 90-е годы. Тревоги и фобии формируются как сообщениями СМИ, так и жизненным опытом. Возврат в 90-е волнует жителей Татарстана, Москвы и Санкт-Петербурга, жителей Краснодарского края, Сахалинской, Свердловской, Калининградской, Иркутской, Новосибирской областей.

Чтобы не нагнетать обстановку, сообщается, что в Марий Эл, Карелии, Хакасии, Башкирии и Якутии сократили время продажи алкогольных напитков. А глава Забайкалья ввел полный запрет на продажу спиртного без крайней необходимости, передает «РИА Новости».



Ранее сообщалось, что каждый пятый россиянин заявил о падении доходов с начала пандемии. При этом каждый десятый вообще остался без заработка.