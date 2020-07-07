В России каждый пятый заявил о падении дохода из-за пандемии
Научно-технический центром «Перспектива» совместно с СК «Росгосстрах Жизнь» провел опрос, который показал, что пятая часть населения России столкнулась с резким падением доходов с начала пандемии.
Как сообщает РБК, доля россиян, которые живут со среднемесячным доходом ниже 15 тысяч рублей возросла с 38,1% до 44,6%. Также стало больше и тех, кто живет на доход менее 5 тысяч рублей.
Больше 60% россиян оказались в кризис без сбережений. Половина (50,3%) опрошенных заявила, что уровень доходов не изменился с начала кризиса. Еще 16,5% рассказали, что заработок снизился у одного или нескольких членов семьи. Каждый десятый респондент заявил о полной потере заработка.
Ранее Татарстан занял десятое место в рейтинге по уровню доходов населения. Доля татарстанцев, живущих за чертой бедности, в 2019 году составляет 6,9%.ЭкономикаФинансыОбщество
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