В Татарстане увеличилось число ВИЧ-инфицированных старше 50 лет

Фото: Максим Платонов

В Татарстане увеличилось число ВИЧ-инфицированных в возрастной группе 50—60 лет. Об этом сообщила врач-психотерапевт поликлинического отделения Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД Роза Мухаметова.

По словам эксперта, в 2018 году доля татарстанцев старше 55 лет от общего числа заразившихся ВИЧ-инфекцией составляла 11%. За год их количество возросло до 14%.

«Такая тенденция настораживает. Получается, что взрослые люди менее осведомлены об этой опасной инфекции и путях ее передачи, чем молодежь. При этом половая активность среди людей старшего возраста сохраняется, но они пребывают в заблуждении, что ВИЧ их никогда не коснется», — передает слова Мухаметовой «Татар-информ».

За пять месяцев 2020 года в Татарстане зарегистрирован 421 новый случай ВИЧ-инфекции. Среди заболевших 280 мужчин, 141 женщина, а также шестеро детей. В основном, больные выявляются в возрастной группе 30—50 лет.



Ранее сообщалось, что Татарстане уже четвертый год фиксируется снижение заболеваемости вирусом иммунодефицита человека. При этом отмечалось, что если заболеваемость среди молодежи снижается, то среди людей среднего возраста и пожилых возрастает.

