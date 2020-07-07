На втором этапе строительства БКК трамвайные пути уложены на 70%
В Казани на строительстве 2 этапа Большого Казанского кольца (БКК) на участке от улицы Борисковская до улицы Техническая рабочие завершили демонтаж опалубки и силовых подмостей пролетных строений трамвайного и левого проездов. Об этом во вторник сообщает Миндортранс РТ.
«Забетонировано пролетное строение моста правой проезжей части автодороги. Между подпорными стенами №1 и №3 начата засыпка песчаным грунтом для формирования насыпи подходов к мосту и дорожного полотна», — передает пресс-служба ведомства.
Всю неделю на участке от улицы Запорожская до улицы Землемерная вывозили непригодный грунт и мусор. Выполняли устройство земляного полотна. Рабочие уложили основание и нижний слой асфальта, а также велось строительство тротуаров и установка бортового камня.
МУП «Метроэлектротранс» приступил к монтажу трамвайных линий для разворота вагонов в районе троллейбусного депо. Уложено 70% трамвайных путей.
Также проложены 300 погонных метров труб ливневой канализации.
Напомним, что строительство ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Ранее Миндортранс РТ показал как выглядит строительство 1 этапа Большого Казанского кольца (БКК) на участке протяженностью 800 м от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковской.
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