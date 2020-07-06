На стройке этапа БКК завершен монтаж надземного перехода

Миндортранс РТ показал как выглядит строительство 1 этапа Большого Казанского кольца (БКК) на участке протяженностью 800 м от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковской.

За прошлую неделю строители завершили монтаж пролетных строений надземного пешеходного перехода на улице Борисковской. Работы по переустройству сетей связи завершены, а переустройство сетей ливневой канализации выполнено на 90%.

«На путепроводе над Фермским шоссе проложены трамвайные пути и продолжен монтаж водоотводных лотков на пролетных строениях. Также осуществлялась установка перильных ограждений на подпорной стене №5», — передает ведомство.

Рабочие смонтировали 378 погонных метров бортового камня. А на участке поворота от Фермского шоссе на улицу Тульскую вдоль подпорной стены №3 путепровода и под пролетами пешеходного перехода велись работы по устройству дорожного полотна.

Напомним, что строительство ведется по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».



Ранее мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что на завершение строительства Большого Казанского кольца (БКК) из федерального бюджета направят дополнительно 2 млрд рублей.

